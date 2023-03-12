徐若瑄今辦音樂慶生會與歌迷同樂。（索尼音樂提供）

徐若瑄本周日迎接48歲生日，今（12日）提前舉辦「V’s Talk」音樂慶生會，以「V航空」為主題，呼應徐若瑄32年來工作、家庭的飛行人生；昨難得與歌迷近距離同樂，徐若瑄唱到第2首新歌〈翅膀〉時，特別感謝粉絲在自己低潮時不離不棄且經常鼓勵她，她才能一路走到現在，語畢忍不住低頭拭淚，氣氛感人。

徐若瑄演出前受訪，透露兒子今年準備了生日驚喜，她偷偷發現原來兒子打算親手製作禮物，令她非常期待。此外，提到她之前重組「黑色餅乾」在日本演出掀起熱議，她賣關子表示，本月底將宣布一項特別的表演，猜測應是黑色餅乾在日本有活動。

徐若瑄為此次慶生會，事前錄製航空廣播語音，穿上男機師服獻唱〈敬女人〉，並將小巨蛋演唱會的遺珠歌曲送給粉絲，而與她多次合作的神曲製造機JerryC，以及創作歌手Shawn尚融也以嘉賓之姿登台合作，驚喜連連；此外，徐若瑄還選唱台語歌〈傷心酒店〉，背後大螢幕播出江蕙與施文彬當年合拍該曲MV時的青澀模樣，令台下歌迷驚喜。

尾聲，她以催淚曲〈別人的〉再次感謝粉絲：「今天能和大家在一起，真的很幸福又感動，我們也許不認識彼此，卻又能成為彼此的力量，這是十分特別的愛；這個世界上所有不可思議的愛，我都覺得一定是上輩子結下的緣份，延續到這輩子的相遇，這輩子讓我們彼此珍惜，約好下輩子也一樣要愛著。」