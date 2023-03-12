台海局勢緊繃，據英國「經濟學人」週刊報導，如果中國選擇開戰，可能以軍演做為偽裝，且美方根據情報所能提供的預警時間最短可能只有幾個小時。報導說，如何提升中國領導人習近平對於開戰的疑慮又不會讓他決定立刻攻台，考驗美方技巧。

經濟學人（The Economist）11日發行最新一期雜誌，以台海風雲做為封面故事，標題為「為台灣而戰」（The Struggle for Taiwan），總共8篇的系列報導涵蓋當今挑戰、歷史、經濟、半導體、兩岸、國防、政治、國際關係等角度，深入分析台灣在中國的武力威脅下如何發展經濟及防衛戰力，其中一篇談及「美中在為台灣之戰做準備」以及如何能夠避免這場戰爭。

這篇報導說，美國未來若與中國發生軍事衝突，美軍印太司令海軍上將阿基里諾（Admiral John Aquilino）將負責督導作戰。阿基里諾在俯瞰夏威夷珍珠港的司令部表示，他的首要任務是「竭盡所能避免衝突」。

阿基里諾說，「與中國交戰並非無可避免，也非迫在眉睫」，然而「假設嚇阻失敗，就得準備戰鬥並贏得勝利」；阿基里諾並警告，正如俄羅斯入侵烏克蘭所顯示的，「沒有所謂的速戰速決」。

經濟學人的報導分析，中國國家主席習近平有能力選擇戰爭時機，若他選擇了戰爭，許多行動可能偽裝成軍演。而美國國防官員表示，美方可能只能提前兩個星期看到戰爭在即的明確跡象，例如中國儲備血庫等，但若是共軍要展開占領鄰近中國大陸的島嶼等規模較小的行動，預警時間可能只有幾個小時。

經濟學人的報導說，美國將會像他們在俄烏戰爭中所做的，盡早揭發中國的戰爭準備工作，並號召國際聯合反抗。假設習近平下令直接侵台，對美國來說，要號召全球就比較容易，但中國可能企圖利用台灣的模糊地位，因為台灣與多數其他國家並無外交關係。若習近平以某些「挑釁」作為藉口，並發動封鎖等未達戰爭程度的行動，美國或其盟邦的反應就可能不那麼果斷。

另一方面，中國方面也須做出重大決定：應該要只攻打台灣，希望在美國及其盟邦舉棋不定的時候創造既成事實？還是應該攻擊區域內的美軍，發動另一場珍珠港事件？若選擇前者，美國將可攻擊中國的侵略艦隊；若是後者，則幾乎可以保證美國將全心參戰，而且如果中國攻擊的是駐日美軍基地，日本也可能參戰。

報導說，美國官員在談及戰爭的可能性時，態度混合了對中國軍力擴張的畏懼，以及對美國藉著新的戰術可能達成勝利的樂觀。一名官員稱：「我每天都為他們（中國人民解放軍）的能力所震驚。」同時，美方官員強調「分散式殺傷力」（distributed lethality）的重要性，意指一方面讓部隊分散並不斷移動，以避免淪為容易攻擊的目標，一方面維持集結或協調攻擊的能力。這一點將空前仰賴美方的「聯合部隊」作戰經驗，也就是不同兵種和武器系統的戰力相輔相成。

報導並提到，在戰爭初期擊沉中國侵略艦隊是保衛台灣的關鍵任務，這項任務主要會落在潛艦和長程轟炸機之上。儘管美國船艦數量不如中國，但在水下作戰方面，美國仍保有優勢。然潛艦配備的魚雷、水雷和巡弋飛彈遲早會用罄，美國終究得駛離幾天到關島等地補充火力，而在關島這些地方，美方機艦可能遭受攻擊。

美國與亞洲許多戰略家擔心，若失去台灣，由美國領導的區域秩序會被中國主導的秩序所取代。日本和南韓可能會被迫發展自己的核子武器。且屆時第一島鏈將無法再約束中國，反將成為中國把力量投射得更遠的平台。一位美國軍方官員形容：「台灣有如瓶口的軟木塞。」

報導最後寫道，美國因俄羅斯在烏克蘭的失敗感到寬心，因為俄方出兵受挫已增加習近平對於共軍奪台能力的疑慮。

但是要維持台海的危險平衡，美國在行動時必須發揮精湛技巧，一方面必須透過加強美國及其盟邦和台灣，來強化習近平對於侵台的疑慮，同時又不能過火到讓習近平認為必須迅速行動，否則就得永遠放棄奪台。

經濟學人這次系列報導其中一篇指出台灣最大威脅是民眾未準備好對抗中國，其他幾篇向讀者介紹過去歷史與認同如何形塑台灣、對中國經貿投資已開始轉移、台灣半導體產業以及與中國之間的心理戰等對抗，並報導台灣現今所需的是「豪豬戰略」好讓中國難以併吞，同時點出明年總統大選將決定台灣的未來，也讓全球讀者了解台灣當前更需要國際的支持，以免充滿活力的民主制度遭到獨裁政權破壞。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正杰）1120312