WBC世界棒球經典賽中華隊止步預賽，雖然首戰5比12不敵巴拿馬，最終1比7輸給古巴，但仍繳出11比7戰勝義大利，及9比5擊敗荷蘭的亮眼表現。媒體人黃揚明欣慰表示，棒球熱潮終於又回來了！他更期許政治人物能真正挺台灣棒球，不要再發生為了趕開幕而忽視興建球場基礎的惡例。

本次經典賽中華隊首戰就出師不利，對巴拿馬一度被拉開到1比11，差點遭到「扣倒」提前結束比賽，雖然後來追到5比12，仍造成失分率過高，在戰績相同之下出線機會極低的不利條件。中華隊隨後展現強打火力，在林子偉、張育成、吉力吉撈・鞏冠接連轟出全壘打，林立也繳出猛打賞佳績的表現下，連勝強敵義大利、荷蘭。可惜這兩場連勝也使用掉不少牛棚戰力，讓數位強投在賽制限制下無緣最後一戰，難以對決古巴。

球迷都清楚這是背水一戰，贏了可望晉級，輸了必定淘汰。但最終結果未如理想時，輿論不再像首戰慘敗給巴拿馬時嚴酷，頂多檢討賽程安排讓球員不夠時間恢復。不少政治人物都在臉書發文喊「謝謝你，中華隊！」對預賽止步的2勝2負戰績沒有過多苛責，甚至不少雖敗猶榮的評價。

「終於讓棒球的熱潮又回來了！」黃揚明今(12日)在臉書發文表示，謝謝中華隊，謝謝所有代表台灣的球員、教練、幕後的工作人員以及「經典女孩」啦啦隊。希望政治人物能「真正挺台灣棒球」、耕耘體壇基層，不要再發生為了趕開幕而忽視興建球場基礎的惡例。「最後，立正，敬禮！」他還說，這次能贏2場已經超水準，一日球迷退散後，棒球運動還是需要被支持。

網友表示「希望台南學甲那個號稱完工的壘球場可以開放讓大家看看，一直用疫情為由拒絕開放說不過去的」、「真可惜沒讓國外球隊看到新竹球場長香菇」、「想太多，政治人物只是拍拍照打卡裝一下罷了，然後幾年後國際賽才會再看到這些人出現」、「這三天大概是這10年來台灣最團結的三天，大家口水都消失了」。也有人在社群發文說「林智堅蓋的12億球場長香菇，盧秀燕翻新的台中大聯盟級別球場讓人感動想哭」。