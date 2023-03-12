李蒨蓉今天擔任「MONALISA 愛。玻尿酸」品牌大使。（陳俊吉攝）

李蒨蓉（左）、劉涵竹今天亮麗出席醫美活動，透露14日白色情人節的計畫。（陳俊吉攝）

李蒨蓉日前發文表示看了《以神之名：信仰的背叛》時，想到過去接觸宗教的不好經驗，她今（12日）與前主播劉涵竹、佩甄的醫生老公王祚軒出席醫美活動，談及此事保守地說：「因為當時感受不是很好，也很慶幸很早就離開。」

李蒨蓉因8年前因阿帕契打卡案風波，受到輿論撻伐、沒有收入，她說：「那時心情低落，剛好有位不算很熟的女朋友，介紹他們有一個團體，那個團體有一位精神最高指導的核心人物，他們尊稱為師父，但師父本人沒有見過，因為我不符合資格。」

她敘述那個宗教團體有所謂的入會門檻，必須固定參加聚會，然後繳一些費用，「因為那時候我的孩子還很年幼，我需要花多一點時間照顧家庭，再加上也沒那麼多的金錢，所以與師父無緣。」表示早已忘記捐獻金額，離開後也沒再參加。

對於最近藝起發光爆出捐款爭議，是否心有戚戚焉？她則回：「完全不會。因為不認識藝起發光教會。」而白色情人節將至，李蒨蓉笑稱只能跟老公過，「雖然孩子出國唸書讓媽媽很思念他們，但是讓我多了跟老公獨處的時光，對我們來說天天都是情人節。」

劉涵竹則透露前陣子檢查出有子宮肌瘤跟息肉，情人節會先去住院準備手術，由於子宮肌瘤已大到9公分，無法立刻手術除掉，需先服半年藥讓肌瘤縮小一點，「我想說先除息肉再除肌瘤，所以提醒女生要愛自己，我們不管我顧好面子問題，內在的健康也要。」

她與富商男友最近約會被拍，強調「還是大家看到那個」，因為穩交多年，被問2人何時有下一步，「那要先把我的肌瘤先搞定再說」，透露還沒被求婚。