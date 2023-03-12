影像曝光！三重樣品屋200平方公尺燒光光 大火吞噬濃煙竄天（翻攝爆料公社）

今（12日）下午1時許新北市三重區元信一街、仁義街一處預售屋傳出火警，初步調查，該處原本是雜草燃燒，但火勢延燒至一旁樣品屋，裡面無人，旁邊是停車場，不會延燒到其他建築。

案發時附近剛好有民眾發現，拿起手機拍攝下現場畫面，並上傳臉書社團爆料公社，影片可以看到，現場樣品屋大火燃燒，濃煙直竄天際，畫面相當駭人。

新北市警消獲報後趕抵現場，佈水線搶救，下午2時09分火勢已控制，初估燃燒面積約200平方公尺，起火原因仍待調查。