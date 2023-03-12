因應中國在印太地區擴建軍力，美、英、澳2021年締結「AUKUS安全協議」，三國領導人即將聚首美國聖地牙哥，敲定美英為澳洲打造核潛艦的最終細節。英國首相蘇納克11日啟程前受訪表示：「在動盪的時期，國際盟友是英國最大的力量和安全來源。」他屆時也將發布新版英國《外交國防安全政策綜合檢討》（Integrated Review，IR）報告，內容據悉提及中國對台灣構成的威脅。

「我正要前往美國，啟動AUKUS核潛艦計畫的下一階段。這個計畫讓我們與最緊密的盟友建立連結，並提供國內安全、新技術和經濟優勢。」首次以首相身份訪美的蘇納克說，屆時他也將發布新版IR報告，「這是我們承諾實踐的未來——安全、繁榮與夥伴並肩同行」。

英國政府在前首相強森領導下於2021年3月首度發表IR報告，取代過去的《國家安全戰略》（National Security Strategy）與《戰略防衛與安全評估》（Strategic Defence and Security Review）。鑑於俄國入侵烏克蘭、中國日益強勢等地緣政治變化，前首相特拉斯去年9月宣布翻新報告，蘇納克上任後延續政策走向。

原版IR報告將中國定義為「體制性競爭者」（systemic competitor），蘇納克去年11月在一場指標性外交政策演說中，稱中國的作為已對英國利益和價值觀構成「體制性挑戰」（systemic challenge）。蘇納克所屬保守黨部分鷹派人士認為，應將中國升級為「體制性威脅」（systemic threat）。

英國政府選在AUKUS領袖會時發布新版IR報告別具用意，因為兩者都與中國的崛起密切相關。前美國國務卿顧問、現職華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）澳洲所所長厄德（Charles Edel）分析，英國與歐盟分道揚鑣後，AUKUS為英國提供發揮影響力的處所。

由於AUKUS的結盟一度惹惱法國，蘇納克已在10日先與法國總統馬克宏「打照面」，舉行睽違5年的英法峰會。值得注意的是，雙方在會後聯合宣言也提到，中國對基於規則的國際秩序構成挑戰，英法將就此協調，與夥伴共同管控與日俱增的體制性競爭。