中華隊今（12）日稍早以1比7不敵古巴，確定結束本屆WBC（世界棒球經典賽）賽程無緣前進8強，擔綱中華隊守護神的宋家豪賽後在IG發文，感謝所有支持的球迷及身邊一同奮戰的隊友，並期許下次會有更好的結果。

宋家豪在IG寫道：「每一次能穿上這件球衣對我來說都是種榮耀！我口才不好，不知道要怎麼樣訴說心中的感動。謝謝所有的球迷以及最給力的隊友，下次一定會更好！」同為經典賽戰友的吳哲源，以及富邦悍將郭俊麟、林哲瑄都前來留言替宋家豪加油打氣。

在日職東北樂天金鷲隊的牛棚擔任重要角色，宋家豪去年登板54場比賽，51.2局中被敲出45支安打，投出38次三振及15次保送，防禦率僅有2.61，拿下24個中繼點，過去宋家豪在樂天金鷲曾經短暫擔任終結者角色，這次也早早被定位為中華隊守護神。

宋家豪本屆經典賽出賽3場，面對義大利及荷蘭都在8局提前打卡上班，投3.2局被打出2支安打失1分，唯一一次失分是遭到荷蘭打者狄德（Ray-Patrick Didder）擊出陽春炮，防禦率仍是相當優質的2.45，另外收下2次救援成功。