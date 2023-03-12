淡水商工中鋒蕭豫玟184公分的身高，是HBL目前相當具禁區宰制力的中鋒，12日她在冠軍賽走出首節面對對手嚴密包夾的小低潮，最終以28分、29籃板在高中生涯最後一場比賽助隊完成4連霸，寫下完美句點，未來不論是直接升上大隊國泰女籃挑戰WSBL，或是到文化大學拚UBA大專籃球聯賽，她謙虛認為自己還不夠好，希望可以多增加前鋒的技巧，增添在國際賽對抗的本錢。

111學年HBL高中籃球甲級聯賽女子組冠軍賽，北一女中開賽就嚴防蕭豫玟，對於自己場上面對的考驗，蕭豫玟回應：「我是高中球員中身高最高的，賽前就有心理準備一定會面對包夾，教練也提醒我球先拿好，看好隊友位置可以傳球給隊友，一開始我也因為身體碰撞有點情緒，還好很快調適過來，教練、隊友也鼓勵我沒關係，後面就找回自己的節奏、感覺。」

高中三年可以參與到團隊4連霸霸業，蕭豫玟坦言也沒想到高中籃球生涯可以如此完美，賽後在場邊也是和全隊哭成淚人兒，賽後則是笑容滿面出席記者會，她笑說：「前面的冠軍是學姐帶我們拿下的，高三這座冠軍是我來帶著妹妹們一起奮戰的成果，會哭是感動的淚水，但哭只是一瞬間的情緒，4連霸的快樂會是一輩子的。」

國泰女籃體系培養出許多國家女籃隊優秀中鋒，例如「貝兒」鄭慧芸、「皮皮」李宥叡，更是未滿20歲就進入國家隊（鄭慧芸16歲、李宥叡18歲），淡商教頭陳美莉當然也對蕭豫玟有同樣期許，但也補充：「還要和領隊討論，才會決定是否讓蕭豫玟直升大隊國泰女籃挑戰更高等級賽事。」

蕭豫玟笑說，自己也會有點緊張直升大隊，「但美莉老師都告訴我不用怕，畢竟都是同一體系隊伍，她一樣都還是會在球場陪著我，有問題都能找她聊。我也很欣賞貝兒姐（鄭慧芸）也找過她的比賽影片，希望學習一些她的動作。自己也會計畫多學習前鋒動作，例如來出來嘗試中距離或外線，或是持球運球攻擊籃框，此外，我可能還要多吃點，因為國際賽禁區的對手都很有力，也很會從下盤推擠。」