由於大陸冷氣團影響，氣象局表示，今（12）晚到明天各地溫度明顯下降，北台灣低溫預估在13到15度，各地也在15至18度間，是大陸冷氣團最冷時間點，周二（14日）白天大陸冷氣團減弱，各地氣溫才回升，不過周五（17日）前仍有輻射冷卻，日夜溫差大。

氣象局指出，明天東半部整天不定時局部短暫雨，北部地區清晨有局部降雨機會，隨著雨區逐漸往南部山區移動，白天後以西半部山區降雨為主，西半部平地多雲；溫度方面，北台灣低溫在13到15度，其他地區在15到18度，北部、宜花白天回溫物明顯，尤其桃園以北、宜蘭高溫只有16、17度，感受偏冷，其他地方高溫在21到24度，白天舒適偏涼，早晚偏冷。

氣象局說明未來天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，周二東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區雲量多，清晨大陸冷氣團影響，台南以北及東北部低溫12到14度，其他地區15、16度，白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升。

周三至周五（15至17日）僅東半部地區有零星短暫雨，各地早晚輻射冷卻影響天氣冷，白天氣溫逐日回升，西半部日夜溫差大；周六、下周日（18日、19日）北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲；下周一至下周三（20日至22日）北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。