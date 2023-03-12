副總統賴清德12日南下參加中華民國高雄醫學大學全球校友總會會員大會，進場時校友們紛紛喊出「總統好」，並為賴清德加油打氣；賴清德離場時校友也列隊送客，依然喊著總統好爭相搶著合照，而賴清德也一一握手、配合拍照，現場彷彿成了競選大會。

中華民國高雄醫學大學全球校友總會會員大會今日在高雄席開58桌，賴清德也特意南下參加，進場時就有校友會成員高喊總統好，也有校友邊喊總統便替賴清德加油打氣。

高醫全球校友總會第一屆理事長梁明聖表示，民調顯示，賴副總統在2024總統參選人中，支持度達36％，遙遙領先另外1位名氣高的參選人。

賴清德致詞時靦腆表示，雖然已經離開臨床很久了，但還是可以用這幾年當立委、院長的觀察來跟大家做報告，也謝謝你們的鼓勵，「這樣我不能漏氣了」，此話一出也逗得台下哈哈大笑。

賴清德說，校友會需要團結合作，台灣社會也需要團結合作，醫界更應該團結來成就「健康台灣」的目標。

賴清德說明，台灣平均餘命是80至81歲，可是不健康年數也高達8.4年，等於全國民眾有10％時間是不健康的，可能是臥病在床、需要輪椅，或是生活需要有人照顧。期盼醫界能跟社會共同合作、努力，將台灣打造成「健康的台灣」。