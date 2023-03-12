由於中華隊在經典賽前一場以11比7擊退義大利，藍營的滿志剛兌現承諾發1000顆雞蛋，並依請選區議員徐巧芯一起共襄盛舉。不過，此舉被綠營人士批評是在囤蛋；國民黨台北市議員徐巧芯認為，這種批評完全沒有基層生活的經驗，搞不清楚狀況，用高高在上的態度去看待基層民眾，會這樣講就是此地無銀三百兩、自己心虛，如果雞蛋夠多，就算送5000顆都不會覺得如何！

徐巧芯今（12）日在中天電視政論節目《周末大爆卦》說，「因為我們家以前做早餐店」，一般店家是買一籃一籃的雞蛋，以前一籃是450到500元，平均價是600元，貴的時候例如禽流感，是900元，「我們店就叫苦連天」。現在這一籃蛋要1450到1500元，對店家壓力很大！「以前我們早餐店一周要叫10箱以上，一天可以用3箱」，發1000顆蛋大約是4到5箱，對店家來說是很少的數量。

徐巧芯表示，因為店家是滿志剛的朋友，也很支持中華隊，所以共同響應，把自己訂到的蛋提供給滿志剛，滿再送給大家、跟大家分享。她認為，如果因為滿志剛發1000顆雞蛋，蛋就不夠了，顯然是蛋本來就完全不夠的問題，不是因為買了1000顆雞蛋。如果蛋夠的話，還會說買1000顆蛋就讓蛋不夠嗎？

徐巧芯直言，民生洗選蛋和店家商業用蛋是兩個不同的領域，但是綠營人士沒有社會基層經驗，用高高在上、自以為是的態度去看，才會認為是囤蛋。

徐巧芯強調，滿志剛發的蛋不是一般民眾會去買的洗選蛋，沒有道理說因為這樣而民生就缺蛋，也沒道理因為滿志剛是國民黨的，就說這是囤蛋。這根本是搞不清楚狀況，用高高在上的態度去看待基層民眾，會這樣講就是此地無銀三百兩、自己心虛，如果雞蛋夠多，就算送5000顆都不會覺得如何！

徐巧芯說，過程中有20幾位民眾對民進黨政府非常不滿，過去從排口罩、後來排快篩、排疫苗，現在連雞蛋都要排隊，到底政府是怎樣？所以民怨才是民進黨政府要去聽的，如果政府做得很好，發個蛋怎會被認為是攻擊政府？