中華隊在經典賽預賽最終戰以1比7不敵古巴隊，無緣前進東京，但投手群中最年輕的曾峻岳一掃前次登板1人次都未解決的情況，在被敲2安後連飆3K且是在出現流鼻血的情況之下，「教練問我要不要下場，我說不要，我要丟完。」

中華隊在前2局就丟掉6分，4局下又被古巴再得1分，不過5局起就沒再讓古巴攻下分數，無奈打線遭到對方投手壓制，全場僅靠張育成安打打破鴨蛋。

7局下中華隊換上第5任投手曾峻岳，結果他出現投到一半左邊鼻孔流鼻血的情況，防護員2度上場處理、幫忙止血，最後他「浴血奮戰」連飆3K化解失分危機。

「（流鼻血）應該是壓力太大。」曾峻岳賽後表示，這是自己棒球生涯首次遇到投到流鼻血的情況，當下覺得這不像是鼻水，所以趕快請防護員上來處理，投手教練許銘傑也有詢問是否要續投，他肯定的跟教練表達續戰想法。

從1人次未解決就被換下場，曾峻岳很快做出調整，面對古巴強打者還能連賞3K，化解無人出局一、二壘有人的局面，他指出，經典賽初登板較亢奮、壓力也大，表現就出現落差，這幾天有找對上心理師、教練、學長聊天，「聊完後找到自己的方式面對今天的比賽，放手全力去進攻好球帶。」

首次成棒國際賽就是經典賽，曾峻岳就算前兩場對義大利、荷蘭都沒登板，但也在場邊學習經驗，「往後還有很多國際賽、台灣大賽要打，這是我必須要學的，要想辦法從比賽中學經驗。」