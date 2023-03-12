二膽上兵穿著救生衣，游到大陸廈門，疑因體力不支，被大陸海警救起，前立委孫大千指出，該上兵漂到大陸去，難題才要開始。包括該上兵要不要回來，牽涉到他個人的意願，大陸會不會強制遣返，難道民進黨要跑去要人嗎？

針對該上兵的舉動，孫大千今(12日)在中天新聞《麥玉潔辣晚報》節目中認為，這算是個人因素的叛逃，該上兵的救生衣可能早就從民間購買，代表這是預謀的行為，他早就想好要做這件事。如果該上兵真要逃兵，休假後不要回來，在台灣躲起來就好了。他沒有選擇在台灣逾假不歸，而是選擇買救生衣，跳到海裡頭，漂到大陸去，這是標準的叛逃，但他的叛逃理由可能跟國家忠誠度無關。

孫大千接著指出，該上兵漂到大陸去，難題才要開始。他要不要回來，牽涉到他個人的意願，如果他要回來，當初為什麼要漂到那兒去；若他不要回來，大陸會不會強制遣返回來。但兩岸之間沒有任何對話的機制跟管道，若要求大陸遣返，要以什麼方式遣返？依據兩岸共同打擊犯罪協議，他並沒有犯罪，所以就陷入溝通問題馬上浮上檯面，接下來就是無解。

孫大千點出，民進黨要跑去要人嗎？大陸會給人嗎？這些都是接下來馬上要面對的問題。只有一個癥結點，兩岸關係如果能回到當時國民黨執政的狀況，那麼兩岸之間很多的問題，都可以很順利的解決。