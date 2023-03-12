雖然2021年1月6日的美國國會暴亂案已經過了2年，但是後續的政治影響仍然不斷，擔任川普的副總統邁克彭斯(Mike Pence)，在周末嚴厲批評川普「真的做錯了」。川普有意角逐共和黨總統提名爭取，彭斯的發言，顯然是川普的巨大阻力。

美聯社報導，在國會暴亂案期間，彭斯正在國會山裡計票，而川普對群眾呼籲，衝入國會大廈，「彭斯正在裡面當我們的內應」，造成美國有史以來最嚴重的群眾攻打國會事件。

彭斯在周末的政治家和記者聯誼會期間，再次提到國會衝突事件，他說「總統(川普)真的錯了，我無權推翻選舉結果。那天，他的魯莽言論，危及了我的家人，和國會大廈裡的的每個人。」

彭斯的言論，是這位曾經忠於川普的重要副手，迄今為止最嚴厲的譴責。事實上，在過去幾年，他一直迴避與川普的政治衝突，甚至在大陪審團要求他出席作證時，他拒絕了。但是在川普宣布參與共和黨黨內初選，而共和黨內沒有明顯的反川普勢力時，彭斯選在這個時候跳出來反對川普。

由眾議員組織的國會暴亂事件調查委員會，在最終報告中表示「美國總統煽動一群暴民，要他們抓捕自己的副總統。」

彭斯還在晚宴上開川普玩笑，他的其中一個笑話「我認為他（川普）和我的關係還是非常好。我的意思是，他從來沒有稱我為低能白痴..至少，目前還沒有。」

他還取笑川普的各種法律問題，他說：「老實說，我在唐納身邊學到了很多東西，比如傳票。」