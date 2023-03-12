香港特區港府12日反擊歐盟對外行動署針對涉及支聯會案判決的言論，直批是對香港刑事司法程序的抹黑，對此表示強烈不滿和堅決反對。港府發言人並強調，香港法院處理案件不受涉案者政治理念或背景而有不同。

已解散的香港支聯會（香港市民支援愛國民主運動聯合會）前副主席鄒幸彤，及兩名前常委鄧岳君、徐漢光，日前被裁定沒有遵從通知規定提供資料罪名成立，各被判入獄4個半月。因而導致歐盟對外行動署批評香港濫用法律壓制基本自由。

據香港01報導，繼大陸外交部駐港特派員公署發聲明後，港府也對此發布聲明，敦促歐盟相關官員停止不符合國際法、國際關係基本準則的行為，停止干涉香港事務和中國內政。

港府發言人表示，在《基本法》和《香港人權法案》保障下，所有面對刑事指控的人都有權並會接受司法機關的公平審訊。法院嚴格按照證據和所有適用法律判案。案件不會因涉案者的職業、政治理念或背景而在處理上有所不同。

政府發言人重申，將堅決維護國家主權、安全和發展利益，維護《香港國安法》的權威，依法履行維護國安職責和義務，同時維護港民受到法律保障的權利和自由，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。任何人詆毀香港法治，試圖破壞香港繁榮穩定，只會自暴其短，理屈詞窮，絕不會得逞。