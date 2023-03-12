在經濟復蘇疑慮仍籠罩整個大陸財經界之際，唯獨汽車銷售業卻爆發一場史無前例的價格割喉戰，從湖北東風汽車系列品牌因地方政府大幅補貼引爆搶購熱後，現在大陸各地加入降價大戰的汽車廠愈來愈多，甚至包括俗稱BBA─寶馬、賓士、奧迪等德系名車也加入降價割喉戰。陸媒指出，現在10萬人民幣（合台幣44.1萬元）出頭就能買輛寶馬，媒體直呼：「內卷得太厲害了！」

據陸媒報導，這場汽車降價戰起於上周的湖北省政府推出的汽車購買補貼政策，由車企與政府聯合補貼最高的能多達9萬元人民幣（合台幣39.7萬元），引爆民眾搶購風潮，連外省民眾都設法託親友在湖北代購。不過消息在網上引爆熱議後，許多地方政府與汽車廠立即仿效，陸續有30多個汽車品牌加入降價戰局，許多先前滯銷車款也在搶購降價汽車的風潮清光了庫存。

《中國基金報》指出，這次的汽車降價風潮堪大陸汽車史上最慘烈價格戰，湖北省聯合了多家車企推出了政企購車補貼，掀起搶購熱潮後又引爆大範圍的汽車價格戰，連最高檔的BBA(BMW、Benz、Audi)都坐不住了。

大陸各地加入降價大戰的汽車廠愈來愈多，包括俗稱BBA─寶馬、賓士、奧迪等德系名車也加入降價割喉戰。（圖／中國基金報）

據泉州寶馬4S店的海報顯示，十來萬元（人民幣，下同）就能入手BMWX1，近期寶馬還推出促銷優惠活動，純電動車型BMW i3降幅高達10萬元人民幣以上。網上傳言奧迪A7L、Q6以及Q5e-tron全系列給出了員工購車價，優惠幅度最低7萬元，最高達16萬元。

美系汽車也不落人後，網傳上海汽車公司合作的美國通用汽車旗下品牌凱迪拉克幾乎全系車型進行了政企補貼，最高綜合補貼至13萬元，裸車價僅16.97萬元就能拿到旗下CT4車型。

此外也有媒體傳出，廣東省至今尚未宣佈汽車降價措施，主要是因為廣汽集團要來個大的動作，降幅要達到全大陸最高，部分車型甚至打到5折，但是廣汽集團已出面否認，指相關傳言不實。

報導說，中國一汽所在的吉林省近日也開啟補貼優惠，該公司官網顯示，已推出「億元限時惠民補貼」活動，範圍涵蓋中國一汽旗下全部自主與合資品牌，包括紅旗、解放、奔騰、大眾、豐田的乘用車和輕型貨車，補貼總額達1.5億元，單車補貼金額最高可達3.7萬元。

至於最近在新能源車市場上呼風喚雨的比亞迪汽車，也推出購車優惠活動，3月底前旗下的宋PLUS車系下訂可享抵扣6888元購車款，海豹車系下訂可抵扣8888元購車款活動。

掀起這輪降價風潮的東風車系，在四川、重慶也啟動補貼，東風本田全車系最高優惠可以8萬元，比東風本田在湖北最高6.8萬元的優惠還多出了1.2萬元。東風本田在安徽地區降價幅度，甚至比四川重慶還大，最高優惠衝上8.5萬元。

據陸媒引述紅星資本統計，目前已有至少30個汽車品牌參與這場價格戰，最高優惠超過10萬元。有的是品牌官方的活動，有的是地區經銷商促銷，各種優惠方案不一而足。

《證券時報》分析稱，這一次汽車廠商激烈降價戰大幅內卷有以下幾個原因：首先是銷量下滑，庫存過高；其次，受新能源車市場衝擊，以以燃油車合資品牌尤甚；3.更大的衝擊是新能源車還從特斯拉開啟了集體降價風潮，消費者觀望情緒濃烈，給燃油車很大的壓力；最後可能與政策有關，分析帥指出，今年6月底即將全面推行的國六B排放標準，迫使部分燃油車清倉處理。