今年是彰化建縣300年，彰化縣政府12日特地在人文薈萃、文化底蘊深厚的鹿港公會堂廣場，首次辦理彰化縣SBIR創新研發成果發表會，共邀集30家中小企業廠商，以展售會形式，設置攤位，展示美妝用品、紡織、水五金、自行車周邊商品，到服務業創新商業模式，相當吸睛。

彰化縣產業多元、豐富，也是中小企業原鄉，孕育許多全球大廠產業鏈與隱形冠軍。彰化縣政府12日在鹿港公會堂廣場，設置看板介紹廠商的研發成果，除拉近民眾對SBIR的體認，更了解縣府輔導廠商轉型、升級及投入SBIR資源的成效。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣有很多的隱形冠軍，今天的發表會，希望讓大家看到彰化中小企業的實力，今天跳脫過去的展覽，現場展示各項產品，希望帶動彰化產業研發技術的提升、轉型，讓中小企業借力使力，立於不敗之地。

縣府也將在3月17日，及24日在彰化城觀處視聽室及社頭織足藏樂館，各舉辦一場地方型SBIR說明會，協助業者申請送件，且自4月1日至30日受理提案申請，最高補助可達100萬元，歡迎大家報名。

王惠美說，特別感謝在場的很多中小企業，在推動產業的同時，也能善心拋磚引玉、回饋地方，包括福興東區扶輪社、財團法人金屬工業研究發展中心捐贈生活物資25萬元，和泰興業公司捐大金分離式冷氣兩台價值15萬元，彰化縣水五金產業發展協會捐節水器材100組，一起關懷弱勢，捐贈物資給喜樂保育院，幫助慢飛天使，讓愛傳出去。

福興東區扶輪社長施義專強調，今天能有機會集眾人之力，一起捐贈物資給喜樂保育院的慢飛天使，希望能幫助他們，讓他們每天生活能更好更快樂。

和泰興業公司技術長黃庭裕指出，和泰集團源於彰化，和泰興業董事長蘇一仲，是鹿港在地人，同樣也是鹿港人的王惠美縣長，很用心推動彰化產業的創新與發展，是大家有目共睹。尤其，在號召公益上，更是不遺餘力，他很高興和泰能有機會與王縣長一起來做公益。

財團法人彰化縣私立基督教喜樂保育院長林玉嫦表示，感謝在王縣長的見證下，善心企業一同「揪團」做好事，「公益同陣線，行善力量大」，感謝福興東區扶輪社、金屬工業研究發展中心、和泰興業公司，及彰化縣水五金產業發展協會一起串聯愛心，慷慨捐贈，感謝各家企業，做到了「信心、盼望與慈愛」，滿滿的愛心，感恩有您們，有您們的愛，讓慢飛天使們更美好。