WBC世界棒球經典賽於8~12日在台灣進行A組預賽，除了各隊互咬廝殺，戰況慘烈無比外，中華隊出賽時場邊的「台式應援」，也讓許多國外球員覺得驚豔，更成為外國媒體討論的焦點之一。大聯盟也派記者來台採訪轉播賽況，甚至有美國棒球專欄主編感嘆「美國的棒球迷是最無趣的。」媒體人朱凱翔對此直呼，他們還沒見識過早年可以帶汽笛喇叭進場，一隻100元，一場噴光一罐的年代！勾起不少中職初代球迷一片回憶殺。

中華隊首戰對巴拿馬雖然以12比5吞敗，但台灣球迷的熱情不減，跟著應援團一起吶喊、熱舞的畫面，連大聯盟的採訪記者摩納根（Matt Monagan）都被震撼，甚至對中華隊球迷應援的大場面如此形容：「在現場感受，就像是有1萬5540人的管弦樂隊在你家客廳演奏！」

而中華隊在對上義大利、荷蘭時，除了打出好成績，球迷的應援力道更加強烈，富邦應援團團長Travis在10日對義大利的比賽中，用手抓住欄杆前後甩頭的應援招式，堪稱為「搖滾式加油」，這個畫面也在各大平台被轉發，《棒球美國》主編庫柏（JJ Cooper）也對此評論，「多年來看過那麼多冬季賽和亞洲棒球，我不禁覺得我們美國的棒球迷是最無趣的！」

「WBC讓老外對台式應援嘖嘖稱奇。」朱凱翔在其臉書粉專「不演了新聞台」發文直呼：欸不是！你們還沒見識過早年可以帶汽笛喇叭進場，一隻100元，一場噴光一罐的年代耶！

網友表示「還有江大帥帶關刀進場喊：挫起來！挫起來！」、「他們一定沒看過當年江大帥打著赤膊，帶領象迷按汽笛喇叭的盛況！」、「超熱血的，真懷念」、「啊～～細啦！」、「象迷都懂」、「大帥昨天也有到現場！」、「他是象迷的共同回憶啊」、「現在不准按汽笛喇叭了」、「真的，整場看完，耳朵快受不了了」、「副作用：有夠吵」、「見識過拆椅子和圍巴士」，朱凱翔留言回覆「椅子進得去、巴士出得來！」