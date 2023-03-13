Tiffany & Co.珠寶展即將在3月18日至3月25日登台，且首度移師高雄，於高雄流行音樂中心的珊瑚礁群展出逾2百件珠寶作品和上百顆裸石，其中難得一見的阿蓋爾粉鑽更是矚目焦點，由於粉鑽十分珍貴稀有，一般珠寶展能見到一顆兩顆粉鑽已是機會難得，但Tiffany & Co.這回一口氣呈獻35顆粉鑽，幾乎是傾其所有，足見對台灣市場的重視。

Tiffany & Co.一口氣呈獻35顆粉鑽，足見對台灣市場的重視。 （Tiffany & Co.提供）

Tiffany & Co.向來是珍稀寶石領域的專業珠寶商，早年即精準購藏稀世寶石，傳為美傳，尤其是在澳洲阿蓋爾鑽石礦區即將關閉的前夕，獨家購得最後一批粉鑽，更是讓業界津津樂道。阿蓋爾鑽石礦場位於澳洲西部偏遠的東金伯利地區，開採時間橫跨1983年至2020年，是全球唯一的粉鑽產地，礦場關閉之後，粉鑽更如洛陽紙貴、售價隨之勁揚，是最具增值潛力的寶石。

Tiffany & Co.即將在18日於高雄港畔盛大開展，呈獻35顆無與倫比的阿蓋爾粉鑽。（Tiffany & Co.提供）

由於全球現有的粉鑽數量有限，賣掉一顆就少一顆，台灣不少珠寶藏家急於購藏粉鑽，Tiffany & Co.史無前例將35顆阿蓋爾粉鑽飛抵台灣。Tiffany首席寶石學家Victoria Wirth Reynolds指出，35顆阿蓋爾粉鑽擁有阿蓋爾礦區粉鑽享負盛名的豐富色彩，包括濃彩粉色、濃彩紫粉色、艷彩粉色、艷彩紫粉色、深粉色，甚至有極為稀有的紅色鑽石等，一般粉鑽的重量多半小於1克拉，但來台的粉鑽當中有3顆逾1克拉，更是十分罕有。

Tiffany & Co. Schlumberger總重逾41.3克拉鑽石手環。（Tiffany & Co.提供）

這批粉鑽不僅稀世罕有，且符合Tiffany鑽石溯源標準，每顆鑽石均同時具備Tiffany鑽石證書（Tiffany Diamond Certificate）及阿蓋爾粉鑽證書（Argyle Pink Diamonds Certificate）。

Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥紫水晶胸針。（Tiffany & Co.提供）

正因為Tiffany & Co.在珠寶界的權威地位，喜愛Tiffany & Co.珠寶的明星不少，除了代言人BlackPink團員ROSE之外，蜜雪兒威廉斯、Jay-Z、英國女歌手愛黛兒（Adele)近來都佩戴Tiffany & Co.珠寶走紅毯或出席公開場合，

饒舌歌手Jay-Z佩戴Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥胸針。（Tiffany & Co.提供）

蜜雪兒威廉絲佩戴Tiffany高級珠寶系列鉑金鑲嵌鑽石耳環。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany & Co. 全球品牌代言人ROSE佩戴Schlumberger總重逾41.3克拉鑽石手環。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany & Co. Schlumberger 鉑金與18K金鑲嵌鑽石珊瑚造型耳環。（Tiffany & Co.提供）