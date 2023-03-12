大陸女星張儷外型精緻，曾演過不少電視劇，去年參加節目《乘風破浪》，迷糊個性令觀眾印象深刻，她不時會在社群平台與粉絲互動，近日她上傳影片，表示逛街時被路人搭訕，對方似乎是沒認出她，只覺得長得很漂亮，於是詢問能不能留個連絡方式，張儷事後懊悔表示：「沒發揮好」。

大陸38歲女星張儷曾演過《風起洛陽》、《上古情歌》、《天地姻緣七仙女》等劇，去年在節目《乘風破浪》中，張儷開朗的個性受到許多觀眾喜愛，今（12）日張儷在微博上傳一段影片，透露昨天在北京的商場逛街，和一個男生擦肩而過，對方看了她一眼就跑過來搭訕問「妳好我們能聯繫一下嗎？」直接開口要張儷的連絡方式，張儷當時回答「不太方便謝謝」，不過張儷離開後回想覺得自己沒發揮好，懊悔直呼「應該說可以聯繫一下」。

大陸女星張儷透露被路人搭訕。（圖／張儷微博）

張儷解釋很少被人搭訕，覺得這種事只會在戲中出現，而且對方不知道她的真實身分，可能只是覺得她是個長得很漂亮的美女，讓張儷覺得自己依然是青春美少女，對方也只有二十來歲，可見年齡不是距離。

許多粉絲激動留言：「我也想搭訕儷儷」、「儷儷一直是青春美少女，誰能抵擋的住，所以怎麼偶遇妳搭個訕」、「春天到了」、「妳這麼美，以後會有機會，下次妳抓住機會啊」、「老婆妳真的好美」、「那個男士看到這個影片趕緊私信張儷」。