資深媒體人王瑞玲先前不滿「藝起發光」教會種種行徑，多次揭露其不為人知的內幕，並多次與宋逸民槓上，此前更在臉書上發文，稱「藝起發光」吃向難看，並曬出向內政部投訴後的搜查進度。豈料，今(12)日，她無預警的發文自曝動手術的消息。

王瑞玲今日在臉書上更新一則貼文，表示有網友詢問她的YT頻道為何沒有更新。對此，她指出：「自己正忙著72小時快閃日本福島之旅的拍攝工作。」此外，也提及這星期日預計要上的片也必須延後，並公開原因：「因為上星期五手指進行第6次重建手術。」

王瑞玲也在貼文中曬出一張自己的手指纏上紗布的照片，並以主題標籤(hashtag)透露「肌腱斷裂」，以及在休養期間她也趁此機會看近期討論聲量不斷的《黑暗榮耀》、《以神之名》等，並分享心得，表示：「世界上最倒楣的人是上帝，祂為不少牧師黑鍋，藉著上帝的名，行詐騙之實。」更指出其中的台詞，句句真實出現在過去的教會生活中。

貼文一出後，讓網友們都相當擔憂王瑞玲的身體情況，紛紛留言：「早日康復」、「保重」等字句，希望她能好好照顧身體。