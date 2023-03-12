擁有14萬粉絲的臉書粉專「麻的罰跪-妻易毆邱醫師」就發文說，「看到新竹市的垃圾車，我突然想叫那個誰誰誰來唱，我們高雄市的垃圾車可以改播紅豆嗎？如果垃圾車改播紅豆，以後垃圾都我倒」，該文並附上陳其邁當年唱紅豆的畫面。（柯宗緯翻攝）

新竹市長高虹安在新竹警方邀請下，開金口獻唱五月天金曲《突然好想你》宣導反詐騙，隨著垃圾車放送，相當洗腦。有網友跪求高雄市長陳其邁，高雄垃圾車能否改播邁版《紅豆》，甚至發豪語這是祭品文，若成真的話「以後垃圾都我倒」，沒想到釣出陳其邁本尊回應了。

網跪求垃圾車播「紅豆」PK高虹安 釣出陳其邁本尊回應了

過去陳其邁曾獻聲在垃圾車上的政令宣導，包括登革熱防治「巡倒清刷工作」，以及新冠肺炎疫情提醒事項，並呼籲市民多施打疫苗。至於《紅豆》，他過去曾三度公開演唱，2018年敗選時，在駁二特區舉辦咖啡會並獻唱，過程數度走音，反而引發熱議，2020年補選時又再同場獻唱《紅豆》，去年大選時又大展歌喉，炒熱選情及網路聲量，但魔性嗓音也笑翻一片網友。

不過，近來高虹安獻聲大唱「突然好想你」宣導反詐騙，擁有14萬粉絲的臉書粉專「麻的罰跪-妻易毆邱醫師」就發文說，「看到新竹市的垃圾車，我突然想叫那個誰誰誰來唱，我們高雄市的垃圾車可以改播紅豆嗎？如果垃圾車改播紅豆，以後垃圾都我倒」，該文並附上陳其邁當年唱紅豆的畫面。

未料，意外釣出陳其邁本尊留言，他以「紅豆先不要」短短5個字慘忍拒絕網友的許願文。網友也紛紛留言說「那個紅豆一播放，就想笑場！而且多聽幾次，還會忘了真正的唱法」、「那王菲會想哭」。

陳其邁去年11月23日車掃時高歌《紅豆》，吸引破千網友觀看直播，去年他受訪時還自嘲是「靈魂系歌手」，4年前唱完那首歌有點創傷症候群，所以後來就比較少唱，「這也讓大家了解市長也沒多厲害，唱歌也是普普通通而已」。