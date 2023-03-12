豬肉價格上揚，毛豬拍賣價格每100公斤達9000元創新高紀錄；行政院農委會主委陳吉仲表示，豬肉價格上漲是因為之前發生疫病損失，加上飼料成本增加所致，不過，國產豬肉可因應需求動態調整，供貨量占國內消費需求9成，供應量充足，請消費者放心。

陳吉仲12日到南投，參加鳥嘴潭人工湖植樹活動，針對媒體詢問豬肉價格飆漲問題時表示，他家就是養豬戶，所以他很清楚養豬的歷程，1頭母豬每年大約生產2次，從飼養小豬到成豬約4到6個月可以上市，也就是說養豬的數量，可依市場需求動態調整，政府也隨時監控豬隻供銷情況，所以供應消費市場的數量一定充足。

陳吉仲指出，國內每半年就會調查在養毛豬的數量，依市場供需調整飼養數量，國內總共6000多家養豬場，都可以配合調整飼養頭數，目前，毛豬在養頭數維持在550萬頭，每年屠宰量800萬頭，還有養豬大戶台糖公司可以調節出貨量到各屠宰場，足以供應國內9成的需求量，另外1成是進口豬肉，因此供應量充足，請消費者放心，並請大家多採購國產豬肉。

陳吉仲強調，豬肉的價格完全都是透過市場機制決定，毛豬在各縣市肉品市場拍賣，由業者公開標購，依當天拍賣的毛豬數量和品質決定價格。