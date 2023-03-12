許多人都曾有過說錯話的經歷，有時一個不小心可能會讓場面相當尷尬。一位女子表示，近日她和媽媽在超商結帳時，問媽媽要不要買一支按摩棒，還誇讚上次買的按摩棒很好用，「只是我太大力把它用歪了」，直到媽媽和結帳店員全都聽得瞠目結舌，她才發現自己要說的是「按摩搥」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，某天她和媽媽到超商消費，結帳時她想到自己買的按摩搥很好用想要推坑，沒想到說出來的卻是，「欸老媽你要不要也買一隻按摩棒？」當時媽媽還一臉疑惑，她卻繼續說明，「蛤啊就我上次買的按摩棒，我覺得蠻好用的耶，只是我太大力把它用歪了」，讓媽媽只能無奈回應，「…妳這個妳自己知道就好」。

雖然媽媽想趕快結束這個話題，不過原PO仍不放過機會，甚至還對媽媽說，「妳不介意的話我的可以借你用」，讓媽媽終於忍不住對原PO下令「…妳閉嘴」，而原PO看了店員驚恐的臉龐後，終於發現自己把按摩搥說成按摩棒，但最後也只能自己在心裡默默澄清，「拜託聽我解釋，我沒有用按摩棒啦嗚嗚嗚」。

對此，許多網友紛紛回應，「沒看過這麼灑脫的女子」、「其實店員心想我可以代勞」、「店員：真會玩」、「媽媽說你閉嘴，完全可以想像一個害羞的媽媽講這句話的模樣」。