台中市長盧秀燕10日宣布中彰投苗交通套票方案，台中市民市內通勤吃到飽最低299元、跨縣市通勤699元，全國最低。綠委何欣純卻批評，市府方案雖才299元但沒包含台鐵，枉顧山、海線市民所需。粉專「政客爽」對此則直酸，高雄399月票也是不含台鐵，怎麼不去問陳其邁？其實台中有含台鐵的月票方案699元，價格也很便宜，而高雄含台鐵的月票方案是999元。這種可笑的質疑方式，就像去平價自助餐問怎麼沒有和牛？

行政院近期推動「中央促進公共運輸使用方案」，盧秀燕10日公布中彰投苗月票價格，分為市內通勤、跨區通勤兩部分，市民市內通勤吃到飽只要299元、跨區通勤699元，皆為全國最低價；非市民部分，台中市內通勤599元、中彰投苗跨縣市通勤999元。

何欣純批，台中市政府的月票方案雖只要299元，卻僅限捷運、市區公車、公共自行車，台中幅員遼闊包括山線、海線、屯區、市區，許多山、海線市民都必須藉由台鐵通勤，市府提案沒有顧到這些市民，沒有滿足大台中通勤所需。台中市政府新聞局長鄭照新則稱這是錯誤資訊，各都都是跨城際月票含台鐵，台中跨城際月票有含台鐵，對台中市民而言價錢699元（非市民999元）比北高還便宜，是台中市民最幸福的專屬優惠。

「笑死，民進黨要打盧秀燕結果翻車。高雄399月票也是不含台鐵啊！怎麼不去問陳其邁？」政客爽今(12日)在臉書發文強調，其實台中有含台鐵的月票方案699元，價格也是很便宜了，高雄含台鐵的月票方案是999元！這種可笑的質疑方式，就像去平價自助餐問怎麼沒有和牛、去麥當勞買漢堡問裡面怎麼不放高級牛排？