猴子在泰國很常見，因爆肥成了聲名遠播的猴子卻很少，前有「胖叔叔」、後有「哥吉拉」，都是「菜市場大明星」，吸引大批遊客餵食，有吃不完的垃圾食物，然而長期下來難免健康惡化，難逃「吃到掛」悲劇。人類對動物的不當待遇又多一樁。

2017年，泰國有一隻重量級猴子「胖叔叔」（Uncle Fatty）爆紅，牠是曼谷一處水上觀光市集附近的野猴，當時年齡介於10至15歲，遊客餵什麼牠都吃，包括甜點、奶昔、麵條。一般獼猴體重8到10公斤，「胖叔叔」體重最高達27公斤。

動保官員把「胖叔叔」送進「減肥中心」，每天跑步、空中擺盪，成功瘦到僅剩8公斤。動保團體2017年表示，「胖叔叔」根本沒病，貪吃加上人們整天餵食才害牠爆肥，應該讓牠回到大自然與同類為伴。

「胖叔叔」回到野地之後，2019年6月起未曾現蹤，遺體一直沒找到，外界研判牠恐已「吃到掛」死亡，因為牠是當地一群野猴的領袖，年紀大了只想坐著吃東西。也有人相信牠可能老體衰遭其他年輕猴子孤立，爭論不休。

「哥吉拉」（Godzilla）是曼谷民布里區（Min Buri）一處市場攤位的猴子，身繫繩鏈，替攤主拉了不少生意，2021年3月有人把牠的影片上傳網路引發瘋傳，常有觀光客前來餵食。

「哥吉拉」平常吃水果與堅果，甜食與含糖飲料也照單全收，胖到身上的背心緊繃得死緊，恐步「胖叔叔」的後塵。

攤主說，「哥吉拉」的父母死於車禍，牠還是小寶寶時即遭原飼主棄養。攤主全家很疼牠，擺攤時把牠帶在身邊，牠成天吃個不停。「哥吉拉」成了攤主的寵物，然而這在泰國是違法行為。

有人向當局通報「哥吉拉」健康堪憂。攤主堅稱自己把牠照顧得很好，但無法控制牠的體重，「牠從小就跟人類生活，在野外無法自行覓食」。

動保官員2021年3月把「哥吉拉」送進減肥中心，當時3歲的牠重達19公斤、同品種的獼猴不超過10公斤。「哥吉拉」行為模式也有問題，攤主給了牠太多玩具，寵壞了牠，任何人任意觸碰牠的玩具，牠會立刻伸爪攻擊。

減肥期間，攤主獲准探視「哥吉拉」，但動保單位計畫野放，攤主憂心不已，「牠若不在我們身邊會食不下嚥，會沒命的。」動保當局表示，「哥吉拉」交給國家公園小組照顧，以防復胖，菜單包括蟋蟀、蒔蘿、生菜、蟲子、胡蘿蔔、花生、豇豆、葵花籽，減肥1週體重就降為17.2公斤，目標減到標準體重10公斤，工作人員天天帶牠去野外散步，為野放做準備。不過，2021年至今「哥吉拉」的動態就沒有更新。

泰國動保官員規勸觀光客不要隨便餵食野猴。「愛之適足以害之」，就是人們一天到晚隨意餵食猴子、害牠們爆肥傷身的寫照。