可惡！男子持長棍狠打小狗慘死 網友罵：不得好死下地獄

臉書《台南大小事》社團有民眾轉貼1名男子持長棍到別人家庭院追打1隻黑色小狗，原本在附近徘徊小黑狗，只見男子持長棍接近逃跑到庭院內，男子狠打了小狗幾下，見小狗痛苦掙扎，然後便離去，小黑狗最後抽搐死亡，血腥監視器畫面曝光，鄉民群情激憤怒斥男子手段凶殘，在網路發動肉搜中。

網友紛紛在PO文下留言痛罵，「人渣！把他糾出來，可惡至極」、「不敢看，這種人只會欺負弱小，真的要不得好死下地獄」、「垃圾肉搜狗到底做錯了什麼」、「殘忍 人渣 垃圾 看不下去這種行為 揪出來 讓他出名啦！」、「這種人真的天打雷劈」、「下地獄去吧！人世間不適合這種垃圾渣~」、「那個王八蛋死渣碎者、詛咒他死無葬生之地」、「浪孩快去找渣碎索命」、「可憐的小狗，遇到這樣死變態的王八蛋，將來ㄧ定不得善終」、「哭到不行⋯可恨了⋯⋯去死吧！王八蛋那麼可愛就這樣打死他！我也想打死你」。

據了解，台南動保處也於昨（11日）接獲民眾報案，並已請當地分局進行偵辦，於今日將施暴男子帶回製作筆錄，屍體也由動保處帶回，男子涉嫌違反《動物保護法》第25條規定，將故意殺害、虐待動物，使動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失的刑責，可處二年以下有期徒刑或拘役，併科20萬至200萬元罰鍰。