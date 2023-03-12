預賽第3戰交手捷克，日本推出21歲火球男佐佐木朗希登板先發，雖然首局因為游擊手失誤掉分，但最終留下3.2局被打2支安打，飆出8記三振，丟掉1分非自責分，成為日本隊史在WBC最年輕的勝利投手，身為311地震受災戶的佐佐木朗希，他的好表現也振奮了家鄉岩手縣。

同樣是岩手縣出身的大谷翔平，繳出3打數1安打的成績，在4局下二壘有人之際，打出擊球初速高達118.7英哩（約191公里）的二壘安打，打下1分打點，也替日本小組賽3連勝做出貢獻，若今晚面對澳洲順利取勝，日本將以B組第一名之姿進入8強賽。

大谷翔平賽後在IG限時動態發出一張捷克球員向日本休息室鼓掌的照片，寫下：「Respect」並加上多個捷克國旗符號，致敬對手的意味相當濃厚，對此捷克棒球協會推特也特別發文回應：「無許多說，棒球史上最好的球員向我們致敬，這很棒！」

根據美媒「ESPN」報導，捷克聯賽屬於半職業性質，賽程幾乎只在六、日進行，因此捷克代表隊陣中大部分球員仍有正職在身，總教練查丁（Pavel Chadim）是前捷克國家隊球員，目前為神經科醫生，而擔任隊長的齊瑪（Petr Zýma）則是外匯銀行的客戶經理，陣中也有老師、健身教練、木工及消防員等各式各樣的職業。