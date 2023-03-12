B組中無人可擋的亞洲強權日本，今（12）晚面對澳洲持續維持高檔表現，大谷翔平終於轟出個人生涯在經典賽的首發全壘打、單場4打點進帳，先發投手山本由伸繳出4局8K無失分內容，投打雙雄助日本7比1大勝澳洲，以4連勝直接取得B組第一，8強賽將會碰上A組排名第二位的球隊。

日本早早就決定推出山本由伸擔任對陣先發投手，即使如此澳洲依然拿他沒轍，山本前2局送出三上三下的內容，直到3局下才被澳洲擊出首安，這也是山本唯一一次讓對手上壘，他以60球投完4局，送出多達8次三振，以無失分的內容交棒給牛棚投手。

武士隊在前2局一共攻下5分決定比賽走向，其中大谷翔平首局轟出三分炮，也是個人在賽會首支全壘打，四局上大谷在滿壘狀況獲得保送，再賺進1分打點，本場他2打數1安打，貢獻4分打點之多，另外獲得2次保送，吞下1次三振。

澳洲9局下最後反攻機會，從日本最後一任投手高橋宏斗手中敲出陽春彈，但依然無法撼動比賽結果，日本終場以7比1力退澳洲，拿下小組賽4連勝，確定以分組第一晉級8強，本場落敗的澳洲只要在明（13）天擊敗捷克，將以3勝1負的戰績攜手日本晉級。