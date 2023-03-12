因應中國在印太地區擴建軍力，美、英、澳2021年締結「AUKUS安全協議」，三國領導人即將聚首美國聖地牙哥，敲定美英為澳洲打造核潛艦的最終細節。英國工黨的影子國防大臣希利（John Healey）認為，英國與印太地區志同道合的國家結盟很重要，但若涉及軍事投入則應採現實主義（Realism）。他說，英國不可能同時跨足印太地區和歐洲大西洋地區，「妄稱英國無所不能、無處不在領導人對我們的軍隊不利」。

英國首相蘇納克11日啟程前受訪表示：「我正要前往美國，啟動AUKUS核潛艦計畫的下一階段。這個計畫讓我們與最緊密的盟友建立連結，並提供國內安全、新技術和經濟優勢。」這是蘇納克首次以首相身份訪美，屆時他也將發布新版英國《外交國防安全政策綜合檢討》（Integrated Review，IR）報告。蘇納克說，「在動盪的時期，國際盟友是英國最大的力量和安全來源」，而新版IR「是我們承諾實踐的未來」。

英國政府選在AUKUS領袖會時發布新版IR別具用意，因兩者都與中國崛起密切相關。曾任美國國務卿顧問的華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）澳洲所所長厄德（Charles Edel）分析，英國與歐盟分道揚鑣後，AUKUS為英國提供發揮影響力的處所。對此，希利接受美國媒體「POLITICO」訪問指出，英國應從俄烏戰爭汲取教訓，「那才是我們必須優先防禦的地方，也是威脅最險峻的地方⋯⋯而不是可能存在商機的地方。」

希利表示，工黨絕完全支持英國與AUKUS的夥伴關係，在不造成「英國軍隊可能在印太地區大規模部署」誤會的前提下，「我們可以做出很多貢獻」。

由於AUKUS的結盟一度惹惱法國，蘇納克已在10日先與法國總統馬克宏「打照面」，舉行睽違5年的英法峰會。據信英國已成功爭取為澳洲設計核潛艦，可望讓英國巴羅因弗內斯（Barrow-in-Furness）造船廠好段時間不必擔心生計。