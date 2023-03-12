大家都知道，月球上有非常多的坑洞，都是流星撞擊留下的隕石坑。由於月球沒有風化作用，多數都坑洞都是過去存留下來的，很難得有機會看到新的撞擊事件。不過一位日本天文學家對月球的長時間錄影，竟捕捉到了流星撞擊月球的實況，造成了短暫的閃光。這項發現除了難得罕見以外，也對於我們未來在月球建立基地有幫助。

太空網(Space.com)報導，平塚市博物館研究員藤井大地，他設立節監視月球的攝影機在日本標準時間2月23日20:14:30.8（台北時間19:14），在月球的暗面有一個短暫的閃光，是隕石高速撞產生強烈的高熱造成的，事後必將形成隕石坑。藤井說，這顆隕石似乎撞擊在艾德勒L(Ideler L) 隕石坑附近，位於皮蒂斯庫斯隕石坑(Pitiscus crater)的西北部。

Space rock slams into moon! Explosion seen from Japan

流星平均速度大約48,280 公里/小時，它們的高速撞擊，確實可以從地球上看到，尤其是暗面時，比對就更為明顯。藤井說，新形成的隕石坑，直徑可能為十幾公尺，美國NASA在月球上空的探測器，在不久後可以進行遙測，獲取更多資料。

月球滿布隕石坑，而且直到現在也仍然在持續發生撞擊。其中月球南半球最顯然的當屬第谷坑(Tycho Crater)。(圖/NASA)

此事有許多科學價值，有助於科學家了解月球表面撞擊的速度，對於登月計畫與月球基地建設都有背景知識的更新。