農民工大哥在火車上用盆吃十包泡麵引乘客們圍觀

大陸一名年輕農民工在火車上用鋼盆吃10袋泡麵影片在網上爆紅，引來網路上多有百萬粉絲的網紅邀約合作，要讓這位農民工「吃好的喝好的」，還開出月薪2萬元人民幣（合台幣8.8萬元）。不料這位農民工大哥回應說，家裡還有18畝地，等澆灌好了農地再說吧！

據《極目新聞》報導，近日在從浙江餘姚開往河南商丘的火車上，一位穿著樸素的農民工大哥正用筷子攪拌著泡麵。原本在火車上吃泡麵並不稀奇，可這位大哥的餐具是個不銹鋼大盆，因此引來不少同行人圍觀。他一邊攪拌滿盆的泡麵，一邊與人熱情交談說：「10袋泡麵，這是我的一頓飯。」他自稱是河南濮陽人，從小胃口就好，不幹活一頓吃10包泡麵，如果幹了活，還要再加5包。

報導說，這位農民工大哥用鋼盆一餐吃掉10包泡麵引來車廂旅客圍觀，他的視頻被上傳網路後引起網民熱烈回應。很多人驚歎這位農民工好胃口、大食量；也有網友卻看出了背後的艱辛和生活的不易。

媒體記者後來循線找到這位名叫馬文東的農民工，他目前仍是單身，常年在外打工，老家的人說：「早就知道他飯量很大」。一位多年前曾與馬文東一起幹活的工友介紹，十多年前馬文東一頓飯就可以吃10個饅頭。

報導指出，近兩年馬文東在其社交賬號上分享了幾十條做飯視頻，他在頻中向網友介紹自己一頓飯要吃十幾個饅頭或是6袋水餃，或者是2斤麵條外加幾個雞蛋的趣事。

今年43歲的馬文東對媒體表示，「我從小胃口就好，那個不銹鋼盆就是我的碗，走哪都帶著」，常年在寧波做物流裝卸工作，已多年沒有回家。此次返家的當天早飯吃了7籠包子（每籠9個），另外還喝了5碗稀飯。

「農民工大哥火車上用盆狂炫10袋泡麵」的視頻在網上爆紅之後，一位擁有百萬粉絲的瀋陽網紅專門找上馬文東，自稱從馬文東身上看到了自己當年打工時的影子，那時18歲在外打工，有時吃不飽半夜都會餓醒。網紅還說，「想找到這位大哥，讓他跟我吃好的，喝好的」，「我願意一個月給他2萬元。」

馬文東則口頭回應表示願意，但坦承自己不識字沒有上過學。不過，「家裡有18畝地，地還沒澆完。至於接不接受邀請，澆完地後再做打算。」