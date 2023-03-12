消防局長李世恭前往寶山鄉現場了解搶修情形，並調度備用水車待命。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹寶山輸水鋼管爆裂，影響竹市民生用水，估計最高停水戶數約8萬8792戶，新竹市政府12日晚間表示，消防局已調度備用水車待命，消防局長李世恭到現場了解狀況，目前已進行開挖及進行管線焊接搶修，預計13日凌晨2點完成修復，再進行土方回填中午12點恢復水庫管線供水、18點將可全面正常供水。

李世恭今前往現場了解實際破管及搶修狀況，並與現場經濟部水利署北水局江局長及水利署林總工程司初步了解，損壞部分為新竹縣寶山鄉寶山路一段379巷附近管線彎折端接縫處發生洩漏，輸出量供應竹市每日約1萬噸水量。

目前已進行開挖及進行管線焊接搶修，預計13日凌晨2點完成修復，再進行土方回填，預計中午12點恢復水庫管線供水，進入淨水廠及竹市用戶末端全面正常供水則會在18點完成。

消防局指出，寶二水庫為供應新竹產業及民生用水重要水源設施，今渗水位置距離水庫約2.4公里處，屬於直徑2公尺之鋼管。北水局檢視滲水處為鋼管轉彎焊接處，研判可能是近期旱象水庫長時增加供水及地震影響管線壓力造成，屬不可抗力因素，將盡速完成搶修恢復供水。

市府指出，新竹每日約57萬噸用水需求，經了解台水公司三區處已配合緊急調度供水，自苗栗區永和山及桃園區石門水庫增量供水外，也提高寶山水庫出水量，將影響新竹市民情形降到最低。

新竹市長高虹安也關心民眾用水，第一時間責成消防局調度備用水車待命，消防局第二線備用水車已調度完成，計有14車68.5噸緊急供水量，將待命機動出動，需要時再協助緊急紓解市民用水需求。