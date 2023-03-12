經典賽10日中華隊以11：7打敗義大利，引發現場2萬名球迷熱烈的歡呼聲，震撼全場。其中，富邦悍將應援團團長Travis 崔維斯搖頭狂甩的超嗨畫面登上各大社群媒體平台，一時引發熱議。

中華隊8日首戰昔敗巴拿馬後，於10日對上義大利，面對對方的猛烈攻勢，不只球員們在賽事中的表現備受民眾關注，場外觀眾席的一陣接著一陣的應援聲也震撼國際。此外，富邦悍將應援團團長Travis崔維斯的應援方式更是登上了國外各大社群平台上，讓不少網友看得嗨翻。

在《FOX SPORT MLB》的IG以及推特上，可看見Travis手握著欄杆，瘋狂甩頭帶動現場氣氛的畫面。而該則貼文更配文寫下：「現在是一個在台中洲際棒球場的派對。」讓不少外國網友看得直呼：「喜歡這群人！不是都在低頭滑手機」、「我們需要這個能量，而不是較短的比賽」、「邁阿密也想開這樣的派對。」

此外，崔維斯也在IG上以限時動態的方式，轉發多個球迷分享的影片，並獲得「大瘋崔」稱號。不少球迷紛紛笑稱他「吃錯藥了」，根本就是用生命在應援，甚至還因此紅到國外，爭相留言表示：「崔狂魔，太神了」、「不管嗑了什麼，阿崔我也要來要一點」、「瘋狂無極限！」