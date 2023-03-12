通膨吃掉薪資，對小資族來說存錢變得更不易，就有網友上網發問「存款至少多少才會覺得比較踏實」，引起眾人熱議。其中不少人認為除了存款要有千萬，不用繳房貸也是一大關鍵。

一名網友在PTT女板發文表示，對於存款多少才有安全感，有的人說要有一年年薪，有的人則是最少要有6個月薪水才不會恐慌，身邊朋友說大約120萬才會覺得踏實，好奇大家存款至少要有多少才安心。

貼文引起熱議，「覺得至少100萬吧」、「現金大概要100萬才安心，另外要有100萬左右投資」、「認真回200萬」、「1000萬了，我還是每天焦慮到心慌手抖」、「最少每個月5萬的現金流，才不會恐慌」、「存個兩年的支出費用，以防待業時工作找太久」、「爸媽比自己有錢就不用擔心」。

不少網友也指出無房貸壓力是關鍵，「無貸房+至少2000萬，剩下要擔心的就是健康和詐騙」、「其實不要有房貸，然後累積被動收入最實際」、「2000萬+無貸款房一間」、「目前總資產千萬，有房，覺得蠻安心的」、「我目標是800萬的0056或是878，前提是還完房貸、小朋友大學畢業」。