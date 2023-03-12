南投縣第二選區立委補選，民進黨的蔡培慧險勝國民黨的林明溱。而最近有一份最新的民調指出，對於民進黨的蔡培慧險勝南投縣第二選區立委補選這件事，有84％的民眾認為「蔡培慧明年會落選」，僅有12％的民眾認為「蔡培慧明年會順利連任」，引發討論。

在11日時《美麗島電子報》董事長吳子嘉就表示，「全台灣除了台北市以外，每一個地方打選戰，越往鄉下走，越需要靠錢，下一次2024立委選戰才是麻煩，蔡培慧一下子就被國民黨拿回去了，下一次選舉，南投這一席，蔡培慧不見得守得住」。

YouTube頻道《桃園孫先生》12日對於「民進黨的蔡培慧險勝南投縣第二選區立委補選」進行了網路民調，截至12日23時，已有1萬人進行投票，有84％的民眾認為「蔡培慧明年會落選」、有12％的民眾認為「蔡培慧明年會順利連任」、有3％的民眾認為「沒有意見」、另有1％的民眾認為是「其他狀況」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「真的要看提名是誰，選民眼睛可是雪亮的」、「他本來就是黨意為重不是以民意為主」、「明年是總統綁立委，哪有時間集全黨之力助選，明年輸真的問題才大」、「這席一定拿的回來，只要提名按照機制走，在前提之下任何國民黨優勢區都能贏」、「那就得看在野黨爭不爭氣了」、「蔡落選，前題是國民黨要派優質的，強的來選，民進黨用奧梨子，可以打蘋果」。