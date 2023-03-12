光復高中謝銘駿（中）在禁區進攻。（黃世麒攝）

111學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組冠軍賽，新竹市光復高中挺過連勝、衛冕以及對手南山高中追擊的壓力，最終順利再度將冠軍盃帶回風城，教頭陳定杰賽後也繼續給球員「心靈雞湯」，勉勵不斷創隊史新猷的光復男籃，下季挑戰成為第一支在HBL完成3連霸的雙北以外球隊。

陳定杰賽後指出，南山高中在前一天4強賽表現非常精彩，所以賽前難免有點抖，但場上透過防守改善上半場發揮不好的地方，也很開心自己擁有這麼優秀的球員，順利完成隊史首個2連霸，「光復高中男籃是支歷史還很短的隊伍，一路走來這麼順利，都是很多人支持，包括學校、連鎖餐飲集團六角國際董事長王耀輝，以及新竹市政府支持，「特別是王董（王耀輝），也承諾球隊順利2連霸，就會全隊每人送一支新手機，相信也給了球員一些額外的動力。」

陳定杰賽後說，上一次男子組完成連霸的桃園以南球隊，是三民家商，他鼓勵球員下個賽季繼續挑戰自我，對於昨晚的冠軍賽，他說：「第1節我們打得比較辛苦，中場休息時我要球員聽聽現場球迷的歡呼聲，希望他們接受這份能量，在場上好好發揮，第4節戰況也緊張過，還好球員冷靜下來，打出精彩的比賽，再度讓大家看到光復高中完成不可能的任務，下個球季再給球員新的挑戰目標，就是成為第一支在HBL完成3連霸的雙北以外球隊，大家一起拚一下！」

冠軍賽以15分、10籃板表現獲得冠軍賽MVP的謝銘駿，去年冠軍是有陳將双、張俊生等學長在，本季這座冠軍比較像自己打來的，「真的很開心，但也要感謝隊友，在身旁給我很多支持，這是大家一起打拚的成果。」

謝銘駿並說，鄭名斈是他認為也是冠軍賽MVP人選的出色隊友，因為鄭名斈在球隊，以他為主打出體系，也給予球隊穩定的力量，自己才高二，也超越學長陳將双為目標，期許下個球季再幫延續榮耀，他笑說：「當初選擇進入光復高中，就是因為將双學長，我覺得我倆蠻相似的就是心臟很強，他也是我籃球路上繼續努力進步的模板，除了成為像他一樣是能帶領球隊贏球的人，也希望未來在各方面都能勝過他，成為出色球員。」