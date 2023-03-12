WBC世界棒球經典賽吸引全台球迷關注，很多政治人物本身熱愛棒球，親自到場觀戰，也有不少蹭熱度賺一波聲量的臉書發文。而在檯面上被點名參選2024總統的熱門人選中，賴清德不但發6篇臉書，還曾親自到場開球，侯友宜也發了5篇貼文，柯文哲則發2篇，且在輸古巴後竟沒有動靜。

台灣社會平時討論公眾議題，政治立場壁壘分明，但每當有國際體育賽事，中華隊選手出征或在主場迎戰外國強敵，往往是全國最團結的時刻。因此無論是否平日真的關注賽事，政客們基於政治ABC，也會來蹭比賽的聲量熱度，不論到場致詞或現場觀戰，甚至僅在臉書發文也聊勝於無。

副總統、民進黨主席賴清德對本次經典賽蹭得最熱盅，不但在臉書發了6篇PO文，還曾親自到場幫中華隊VS巴拿馬的開幕戰開球。雖然賴清德在開幕戰蹭李維拉，脫口說出「不論你頭髮剩下多少，我們還是愛你！」這句尷尬爆全場的冷笑話，但至少能觀察出他蹭得不遺餘力。賴清德今(12日)在中華隊輸給古巴後，他發文強調「首推張育成對荷蘭擊出的滿貫全壘打，全台灣的球迷這一刻都沸騰了！我相信這就是台灣棒球的魅力」。

侯友宜也沒在這波棒球政治學中缺席，他11日發文附圖表示「今晚中華隊將對上荷蘭隊，同事和我打算大啖荷蘭煎餅！」今早又吃起古巴三明治，融入球迷們寄語連勝到底的熱烈氣氛。晚間他則去參加女子HBL的雙北決賽，與台北市長蔣萬安同場幫選手加油，同時也致敬惜敗的中華隊。

相較於賴、侯，民眾黨主席柯文哲卻僅發了2篇中華隊，第一篇是開幕戰加油文，第二篇則是11日他背對鏡頭看著電視的照片，簡單寫了11字：「滿貫砲！國防部長！永遠忠誠」，跟上全台球迷為張育成4分全壘打沸騰的時刻。但對古巴輸球後第一時間卻未發表感想，竟是「什麼也沒做」。