2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。而民進黨目前是由賴清德定於一尊，民眾黨柯文哲也將參選，至於國民黨人選則是未定，但新北市長侯友宜的呼聲最高。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉12日就表示，「朱立倫的態度如果沒有改變的話，會永遠不利在野黨」，引發討論。

吳子嘉12日在網路節目《董事長開講》中表示，「侯友宜選舉經驗只有兩次，而這兩次都很好選，一次是蘇貞昌、一次是林佳龍，所以侯友宜對選舉的認識，可能認為維持現在這樣就會選贏」，吳子嘉也坦言，「侯友宜的團隊不知道他們碰到的是賴清德，賴清德任何人跟他打，再強手跟他打都是五五波，再爛也都是五五波」。

吳子嘉最後也說，「賴清德是非常強烈的意識形態，而搞政治是有信仰的，他是用信仰做基礎來搞政治」，因此吳子嘉最後也斷言，「所以在現在的情況之下，我認為朱立倫的態度如果沒有改變的話，會永遠不利在野黨」。