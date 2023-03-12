近日世界棒球經典賽開打，中華隊表現受到許多台灣球迷的關注，現效力於美國大聯盟波士頓紅襪隊的我國好手張育成，在本屆賽事中表現亮眼，對戰義大利時敲出兩分砲追平比分，對上荷蘭時又轟出滿貫砲，不過12日中華隊以1比7的成績不敵古巴隊，張育成退場時忍不住落淚，啦啦隊「PS女孩」希希也分享張育成私下一面，直呼「完全被圈粉」。

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員希希日前擔任世界棒球經典賽的聊天室來賓，結束工作後也一直關注著賽事，12日中華隊以1比7不敵古巴隊，無緣晉級8強複賽，本屆最受關注的選手張育成退場時眼眶忍不住紅了，引起許多台灣球迷不捨。希希發文表示：「比賽雖然結束了，但我真的好替這些台灣英雄感到驕傲！也許比賽不會天天上演漂亮劇本，但每一刻都真真切切，所有人拼了命的想拿下勝利」。

她表示看了四場比賽就被選手張育成圈粉，「不只是因為他的好表現，默默的觀察到他總是笑容滿面、充滿朝氣，帶給大家美好自信的一面。但比賽結束他卻是第一個落淚的，一定很不甘心吧！」希希同時建議大家給每位選手大大的掌聲，希望未來也能多支持棒球，讓優秀的選手有被看見的機會。

貼文曝光後，不少球迷直呼：「謝謝中華隊」、「真的很棒了，下次一定可以前進日本」、「不要氣餒，今年底還有12強或是亞錦賽，期待」、「大家辛苦了～下次輪到希希加入經典女孩」。