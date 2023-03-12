2024年總統大選，國民黨人選仍未確定，目前以新北市長侯友宜的聲勢最高。至於台中市長盧秀燕是否會異軍突起？媒體人吳子嘉表示，還要看主要候選人有沒有盧秀燕。

有網友今(12日)在《董事長開講》網路直播節目中問到，為何侯友宜要抱琵琶半遮面，要選就直接表態就好了？吳子嘉認為，侯友宜、國民黨主席朱立倫、鴻海創辦人郭台銘這些人的智慧都算高的，也都知道要怎麼做，那就是「我不要開口，你要開口找我」，也就是卡在這件事，

因若主動跟朱主席說要當候選人， 是要付出代價的，也就是主動、被動關係上的結果會不一樣，談判的基礎也會不一樣。一邊是朱總教練繼續幹、一邊則是好好做事情，這樣一來。搞不好2024會勝選，因為未來會發生什麼怪事，也不曉得。

另外，來賓馬千惠好奇，台中市長盧秀燕會不會異軍突起？吳子嘉表示，有人去問主要候選人有沒有盧秀燕，目前還不知道，完全要看他們怎麼玩。