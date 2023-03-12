上周五（10日），美國地區與小型銀行股價最為慘烈。標普500地區銀行指數下挫4.3％，全周累計下跌18％，創下2009年以來最黑暗一周。

當日收盤，紐約的標誌銀行（Signature Bank）挫低23％，前個交易日該銀行已大跌12％。舊金山的第一共和銀行（First Republic Bank）盤中股價腰斬，所幸收盤跌幅縮窄至15％，但全周仍累跌逾34％。西方聯合銀行（Western Alliance Bancorp）跌掉21％，西太銀行（PacWest Bancorp）重挫38％。因波動劇烈，上述個股盤中數度暫停交易。嘉信理財（Charles Schwab Corp）跌逾11％。

投資人擔心這些銀行的理由和矽谷銀行一樣。以第一共和銀行為例，投資人恐慌的理由是該銀行的資產未實現虧損，以及流動性嚴重依賴存款。

為了安撫投資人與存款人，該公司發表聲明指出，該銀行存款多元化，而且還有向聯邦房屋貸款銀行與聯邦準備銀行借貸600億美元的未動用額度。