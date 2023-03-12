2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。而民進黨目前是由賴清德定於一尊，民眾黨柯文哲也將參選，至於國民黨人選則是未定，但新北市長侯友宜的呼聲最高。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉12日就表示，「朱立倫現在跟總統這件事情絕緣了，不發生關係」，引發討論。

吳子嘉12日在網路節目《董事長開講》中表示，「朱立倫現在跟總統這件事情絕緣了，不發生關係」，吳子嘉指出，「因為朱立倫算盤很簡單，他太年輕了，朱立倫這次當黨主席有非常大的成就，就是把過去換柱的污點，全部漂白成功，他已經光榮回歸，到現在為止他是一個成功的黨主席了」。

吳子嘉更分析，而這一次2024國民黨如果落選的話，「四年後是誰當總統候選人？一定是朱立倫，沒有第二個人，因為沒有對手了，侯友宜也老了」；如果侯友宜當選2024的話，「那朱立倫就坐在那邊談判，因為手上有立委，所以他要經營立法委員，這15席立法委員，至少14席是他一個人派，這變成國民黨最大派系」。

吳子嘉最後也說，「現在朱立倫是吃了秤砣鐵了心，未來就是靠這十幾席立委，這是他的朱家軍，在政治上翻身的籌碼」。