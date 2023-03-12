香港01報導，Webb-Site資料顯示，與SVB有業務往來的「B股」，包括騰盛博藥、北海康成製藥、雲頂新耀、嘉和生物藥業、加科思藥業、諾輝健康、聖諾醫藥、基石藥業、堃博醫療。而非B股、醫藥股以外的上市公司則有華興資本、中智全球控股、阜博集團。

加科思公告，SVB事件不會對集團產生重大不利影響，業務營運和財務狀況保持正常。基石藥業則指出，在SVB設立的營運帳戶中，僅有少量現金結餘。另外，亞盛醫藥也在港交所發公告指出，自成立以來未曾與SVB或其關聯公司發生過業務合作。