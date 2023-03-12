香港01報導，Webb-Site資料顯示，與SVB有業務往來的「B股」，包括騰盛博藥、北海康成製藥、雲頂新耀、嘉和生物藥業、加科思藥業、諾輝健康、聖諾醫藥、基石藥業、堃博醫療。而非B股、醫藥股以外的上市公司則有華興資本、中智全球控股、阜博集團。
加科思公告，SVB事件不會對集團產生重大不利影響，業務營運和財務狀況保持正常。基石藥業則指出，在SVB設立的營運帳戶中，僅有少量現金結餘。另外，亞盛醫藥也在港交所發公告指出，自成立以來未曾與SVB或其關聯公司發生過業務合作。
美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，簡稱SVB）10日被美國金融監管部門接管，市場關注SVB對全球金融業的影響。香港股票投資評論員David Webb旗下分析網站Webb-Site統計，香港有12家上市公司與SVB有業務往來，其中多數是近年新興的生技股（B股）。
香港01報導，Webb-Site資料顯示，與SVB有業務往來的「B股」，包括騰盛博藥、北海康成製藥、雲頂新耀、嘉和生物藥業、加科思藥業、諾輝健康、聖諾醫藥、基石藥業、堃博醫療。而非B股、醫藥股以外的上市公司則有華興資本、中智全球控股、阜博集團。
加科思公告，SVB事件不會對集團產生重大不利影響，業務營運和財務狀況保持正常。基石藥業則指出，在SVB設立的營運帳戶中，僅有少量現金結餘。另外，亞盛醫藥也在港交所發公告指出，自成立以來未曾與SVB或其關聯公司發生過業務合作。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。