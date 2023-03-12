中華隊今（12）日輸給古巴隊，無緣前往東京參加經典賽8強戰，主辦單位悍創運動行銷也因此遭到大批民眾抨擊。不過中華隊若真的更換賽程，真的有機會晉級8強賽嗎？對此，許多網友紛紛直言，此次中華隊投手實力本來就是輸人一節，因此就算真的換了有優勢的賽程，恐怕還是無法如願出線。

原PO在PTT以「如果我們是荷蘭的排程，有機會晉級嗎？」為題發文表示，荷蘭隊的賽事排程是午午休晚晚，連荷蘭隊自己都認為是最好的賽程順序，中繼投手只要不投超過30球，每個都可以用好用滿，而且野手也不用進行3連戰，不會太疲勞，中間休息的時間大約是個1天半，球員能獲得最大的休息時時間，「如果台灣這次也是這種賽程順序，大家覺得有機會晉級8強嗎？」

對此，許多網友紛紛表示，「睡覺吧，夢裡都有」、「沒有，早點睡」、「找一堆理由，賽前本來就不被看好」、「保證全勝，中華隊怎麼可能輸球，萬一輸球就是悍創害的」、「巴拿馬、義大利都連打4天，也都有晚接午的賽程，就你」。

另外還有不少內行人指出，其實中華隊投手實力本來就不太好，「你這樣派賽程野手比較輕鬆但投手會失比較少分嗎？」、「不用如果了，四場丟31分的投手強度，贏是賺到輸是剛好」、「投手每一場都被打爆，打線是要怎麼救」、「你這樣派賽程野手比較輕鬆但投手會失比較少分嗎？」、「沒有，投手實力就擺在那，藉口一堆」、「沒有，中華隊投手就是發球機」。

事實上，針對本屆經典賽成績，中華隊總教練林岳平坦言，不是每位登板的投手都有很強悍的投球能力，「這次是攻擊救了投手，我們應該要再深刻去提升國內投手環節。」