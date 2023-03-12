3月11日，丹麥國防部表示，將與德國和荷蘭合作，向烏克蘭捐贈100 輛豹1A5主戰坦克 (Leopard 1A5 MBT)。雖然已是40年前的舊貨，但是它經過升級，採用焊接式砲塔，防護力較早期豹1的鑄造砲塔要好一些。

陸軍識別(Army Recognition)報導，丹麥國防部長保羅森 (Troels Lund Poulsen)訪問德國FFG坦克升級公司 (Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH) 後， 將由該公司為封存的豹1 A5進行翻修與升級，確定堪用之後，提供給烏克蘭。

2月上旬，丹麥與荷蘭和德國擬定翻新大量豹1A5坦克的計畫。該計畫的首要目標是盡快向烏克蘭運送2個坦克營，相當於80輛坦克。第一批預計將春季結束前準備就緒，先用於訓練烏克蘭部隊。

丹麥擔任坦克教學的工作，派出教官指導烏克蘭坦克兵，如何操作豹1A5，並提供零備件和彈藥包。

德國公司 FFG公司有100輛豹1A5坦克，是 2010 年向丹麥政府回購的。丹麥陸軍在1974年 6月訂購120輛德國豹1A3，第1輛於1976年3月交付，最後1輛是在1978年11月交付。之後，豹 1A3 升級為A5水準，命名為豹 1A5DK。

豹1A5DK是丹麥陸軍的指定改進版，升級了新的柴油主機、改進的火砲穩定係統、新的火控系統、升級裝甲，以及電子式觀測系統。於1990年代後期完成改裝，因此性能是豹1家族中最好的，直到2000年代中期，才逐步被豹2A5 取代。因此它的退役封存時間頂多10年，不算太古舊。

比較令人擔心的是它的火力，豹1A5配備的是英國L7A3型105公釐線膛砲，這一代的主砲並不使用尾翼穩定脫殼穿甲彈(APFSDS)，而是APDS（脫殼穿甲彈）、HEAT（高爆反坦克彈）和 HESH（高爆碎甲彈 )，能否擊毀俄式坦克並不確定。第二武器包括7.62公釐同軸機槍，砲塔上的 7.62高射防空機槍。有4名乘員，包括車長、駕駛員、砲手和裝填手。