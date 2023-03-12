Your Pool A MVP: Yu Chang (7-for-16, 2 HR, 8 RBI) pic.twitter.com/f3YUc6PiYa — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2023

A組賽程已經落幕，最終義大利以7比1擊退荷蘭，搶下最後一張晉級8強的門票，將與古巴前進東京迎接淘汰賽，荷蘭、巴拿馬及中華隊則是分佔3到5名，雖然無緣複賽，但張育成的火熱表現仍然受到大會肯定，獲頒小組賽A組的MVP（最有價值球員）。

擔綱中華隊不動第4棒的張育成，出賽4場合計16個打數敲出7支安打，包含2支二壘安打、2發全壘打，打下8分打點、跑回5分，打擊率高達4成38，OPS（整體攻擊指數）更是來到突破天際的1.438，其中全壘打、打點數都是A組最高。

不僅如此，張育成4戰場場都有打點貢獻，對義大利一戰敲出追平比數的2分全壘打，幫助中華隊擺脫落後劣勢，對陣荷蘭更是在比賽前段以一發驚人的滿貫炮，讓中華隊早早取得大幅度領先優勢，每當張育成敲安後做出的「敬禮」慶祝手勢，連美國隊招牌球星瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、貝茲（Mookie Betts）等人也開始效仿。