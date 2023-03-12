在信評方面，大型行庫主管指出，先前已把對美元金融債券的投資評級拉高，相較過去以A-為起跳水準，未來恐怕得更進一步把起跳線拉高至A等級，而且所投資的金融機構，將更要求是大型銀行，而非中小型的金融機構，如矽谷銀行及Silvergate銀行，都算是中小型銀行。

而近二日已有更多美系銀行被點名，例如華爾街日報再點名20家美系銀行也非常危險，同樣有龐大的未實現有價證券價損，這使得銀行不但關注所投資的債券部位最新的「踩雷」風險實況，也強調未來必須更進一步關注其業務結構，尤其是「資產負債結構」，包括長天期債券的持有，已成關注重點之一。

一位金融業高層也對此舉例，像矽谷銀行就面臨「存款流失及債券減值」的困境，包括其所可供出售的有價證券部位都是長天期的美國公債及抵押貸款支持證券所組成：「這說明並非高評級債券就是萬靈丹！」天期非常重要，天期越長、價格震盪幅度就越大，賠起來也越嚴重；再者，矽谷銀行的客戶都是新創業者居多，一旦這些新創公司因為外來投資資金不足，需要用到存款時，就會使矽谷銀行面臨「擠兌」命運。這說明了未來金融業在投資這些美系金融債券時，上述不論是客戶屬性，或是投資結構，這些問題都必須注意。

第三個方向則是對避險資金湧入造成殖利率大降採取對策。行庫主管指出，由於市場上對「金融系統風暴」的疑雲四起，已引發資金「避險需求」造成殖利率大降，也使行庫重新評估債券投資在持有到期與交易項下兩種部位的配置比重。

行庫主管進而分析，美國市場對金融體系風暴的憂慮，已使公債殖利率水準二天內大降，例如上周四、五兩天內就降了超過40點，像是2年期的債券，在一周前利率都還在5％以上，現在則降至4.6％，降幅之大由此可見；據了解，趁著這波避險需求推升美債殖利率大回檔，價格上揚，也有不少銀行趕緊把握機會「賣老債」來實現資本利得，行庫估計倘若避險資金需求持續，殖利率降幅擴大，本月份在財務操作上的資本利得收益應會更補。