俄羅斯入侵烏克蘭的「特殊軍事行動」至今（12日）進入第382天，兩均互有死傷。有一群俄國媽媽與人妻昨手持布條上街表達心聲，呼籲總統普丁別再把她們的丈夫、兒子當成待宰羔羊送進「屠宰場」。她們強調，接受動員上戰場的俄國男人，不該在未獲適當訓練或缺乏後援的情況下被迫加入攻擊部隊。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄國獨立媒體SOTA的Telegram頻道釋出一支影片，片中是一群俄國婦女向總統普丁（Vladimir Putin）喊話。這群婦女表示，她們心愛的家人去年9月接獲政府動員令加入部隊，今年3月初由軍方送上戰場，出征前僅接受4天訓練。

A group of Russian wives and mothers have called on President Vladimir Putin to stop sending their husbands and sons “to the slaughter”https://t.co/cisWh7JqTe — CNN International (@cnni) March 12, 2023

這群為人妻、為人母的俄國婦女手持一張以俄語寫著「580獨立榴彈砲砲兵師」的標語，並標註日期「2023年3月11日」。其中一人說道：「我的丈夫……人在前線與敵軍接觸。我軍動員的兵力就像送進屠宰場的羔羊，當局派他們突襲對方強力防守的區域，每次5人出擊，面對的是100名擁有重裝備的敵軍。」

抗議婦女強調，這些接受動員上戰場的男人準備為國服務，然而他們接受的是專長訓練，不是去當突擊隊員，「我們要求總統把這些砲兵調離兩軍接觸線，並為他們提供大砲與彈藥」。CNN表示，這段影片訴求內容的真偽，無法從獨立管道求證。

Russian troops are releasing video on social media that reveals what's really going on behind the lines



- CNN https://t.co/YMC3ZtUTWY pic.twitter.com/QJxvxsnMsS — US & World News (@Criticalanglez) October 13, 2022

俄羅斯政府去年9月發布局部動員令，徵調至少30萬人加入烏克蘭戰場，此舉持續引發民間不滿與抗議，不少俄國男人甚至設法離境逃避兵單，尤其是年輕男子。此前曾有一名不具名的俄國男人出境後向 CNN表示：「我們想活下去，所以逃離俄羅斯。我們很怕被送到烏克蘭。」

收到動員令的家庭也多所抱怨，包括軍紀問題、缺少中階軍官擔任領導職務，號稱會提供的訓練卻不存在，還有制服不夠、伙食太差、醫療補給欠缺等後勤問題。