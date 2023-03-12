壯壯今天身穿粉紅色低胸小洋裝，展現好身材。（陳俊吉攝）

世界棒球經典賽如火如荼開打，職棒啦啦隊女神壯壯今（12日）擔任品牌一日店長，她說錄完《綜藝玩很大》，昨馬上直奔到台中洲際棒球場替中華隊加油，即使隔天有工作，仍把最後一局看完，最後4人包車計程車北上，一人出8百元，「也是遇到司機很支持棒球，一路聊棒球聊到台北，有算便宜一點」，抵達台北已半夜2點多，相當熱血。

壯壯聊起經典賽，覺得這次中華隊的表現真的可圈可點，讓大家看到台灣的體育更加進步、更有期待感。不過，她坦言確實很可惜沒參加經典賽，因為時間重疊到已經安排好的工作，所以空檔之餘仍盡力到場為大家加油。

壯壯敘述球場上的音樂效果、整個球迷的氛圍，真的令人震撼，也很感動中華隊對義大利逆轉勝，且重新對上荷蘭拿下勝利，她也從限時動態上，看到很多啦啦隊女孩眼淚像珍珠一樣，每天都哭，但最覺得樂天女孩的隊長籃籃哭得最誇張，開玩笑希望籃籃能表情控管一下，「她哭到整個鼻子跟臉都皺在一起，但還是很可愛。」

壯壯回想2017世界經典棒球賽出戰韓國，她擔任台灣應援團的團長，當時啦啦隊跟應援團就只有她一個人，「2023年在洲際棒球場上，看到整個啦啦隊的體制，一路走來大家越來越重視台灣的應援活動，真的很感動。」